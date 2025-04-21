Внаслідок обстрілу села на Куп’янщині загинули двоє людей: прокуратура розпочала розслідування

Сьогодні, 21 квітня, близько 17:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району, внаслідок чого загинули двоє людей. Також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 21 квітня близько 17:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району. Загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років - повідомили в прокуратурі.

В прокуратурі також розповіли, що у населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснено атаку, встановлюється. Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями - додали в прокуратурі.

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