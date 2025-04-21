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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 13749 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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Внаслідок обстрілу села на Куп’янщині загинули двоє людей: прокуратура розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 3172 перегляди

21 квітня близько 17:00 війська рф завдали авіаудару по с. Петропавлівка на Купʼянщині, внаслідок чого загинули 54-річна жінка та 26-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки, прокуратура розслідує факт воєнного злочину.

Внаслідок обстрілу села на Куп’янщині загинули двоє людей: прокуратура розпочала розслідування

Сьогодні, 21 квітня, близько 17:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району, внаслідок чого загинули двоє людей. Також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 21 квітня близько 17:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Петропавлівка Купʼянського району. Загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років

- повідомили в прокуратурі.

В прокуратурі також розповіли, що у населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснено атаку, встановлюється. Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями

- додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Внаслідок атаки ворожих дронів у Білозерці у Херсонській області загинула жінка, двоє чоловіків поранено.

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