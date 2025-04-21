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Ранкова атака рф дронами на Херсонщині забрала життя жінки, є поранені

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Вранці 21 квітня 2025 року російські війська атакували дронами селище Білозерка на Херсонщині. Внаслідок цього загинула 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці, та двоє чоловіків отримали поранення.

Ранкова атака рф дронами на Херсонщині забрала життя жінки, є поранені

Внаслідок атаки ворожих дронів у Білозерці у Херсонській області загинула жінка, двоє чоловіків поранено, повідомили у понеділок у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, вранці 21 квітня 2025 року російські військові здійснили атаку дронами на селище Білозерка Херсонської області.

"Унаслідок цього загинула 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ще двоє чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили у прокуратурі.

За даними Херсонської ОВА, також сьогодні, близько 07:20, російські війська атакували з артилерії Дніпровський район Херсона. "Під удар потрапив чоловік 1952 року народження. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення руки", - зазначили в ОВА, вказавши, що чоловіка доставили до лікарні.

Доповнення

За даними ГУ НП в області, за минулу добу російська армія здійснила обстріли правобережжя Херсонщини з артилерії та БпЛА. Під вогневими ударами противника перебували Херсон, Антонівка, Садове, Золота Балка, Високе. Пошкоджень зазнали магазин і об’єкт критичної інфраструктури.

Кілька разів російські військові скидали вибухівки з БпЛА на житлові квартали Дніпровського району Херсона. Обійшлося без постраждалих.

FPV-дронами та з артилерії били по Антонівці. Під атакою дронів типу "FPV" перебували Садове і Високе, зазнав пошкоджень магазин.

У полі неподалік Крупиці 31-річний чоловік під час руху на мотоциклі здійснив наїзд на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він впав із транспортного засобу, отримавши вибухову травму і перелом ключиці.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби "через російську агресію 3 людини загинули, ще 3 - дістали поранення".

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, "протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонщини". "Більше того, росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією. Це означає, що після першого "прильоту" ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше - це може врятувати вам життя", - наголосив Прокудін.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Україна
Протипіхотна міна
Безпілотний літальний апарат
Херсон
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