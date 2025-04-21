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Беспилотный летательный аппарат

Утренняя атака РФ дронами в Херсонской области унесла жизнь женщины, есть раненые

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Утром 21 апреля 2025 года российские войска атаковали дронами поселок Белозерка в Херсонской области. В результате погибла 72-летняя женщина, находившаяся на улице, и двое мужчин получили ранения.

Утренняя атака РФ дронами в Херсонской области унесла жизнь женщины, есть раненые

В результате атаки вражеских дронов в Белозерке в Херсонской области погибла женщина, двое мужчин ранены, сообщили в понедельник в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 21 апреля 2025 года российские военные совершили атаку дронами на поселок Белозерка Херсонской области.

"В результате этого погибла 72-летняя женщина, находившаяся на улице. Еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в прокуратуре.

По данным Херсонской ОВА, также сегодня, около 07:20, российские войска атаковали из артиллерии Днепровский район Херсона. "Под удар попал мужчина 1952 года рождения. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки", - отметили в ОВА, указав, что мужчину доставили в больницу.

Дополнение

По данным ГУ НП в области, за минувшие сутки российская армия осуществила обстрелы правобережья Херсонщины из артиллерии и БпЛА. Под огневыми ударами противника находились Херсон, Антоновка, Садовое, Золотая Балка, Высокое. Повреждения получили магазин и объект критической инфраструктуры.

Несколько раз российские военные сбрасывали взрывчатку с БпЛА на жилые кварталы Днепровского района Херсона. Обошлось без пострадавших.

FPV-дронами и из артиллерии били по Антоновке. Под атакой дронов типа "FPV" находились Садовое и Высокое, получил повреждения магазин.

В поле недалеко от Крупицы 31-летний мужчина во время движения на мотоцикле совершил наезд на противопехотную мину. В результате детонации он упал с транспортного средства, получив взрывную травму и перелом ключицы.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки "из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 3 - получили ранения".

Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, "в течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонщины". "Более того, россияне изменили тактику: сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же местность артиллерией. Это значит, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не покидать укрытие сразу. Находитесь в безопасном месте как можно дольше - это может спасти вам жизнь", - подчеркнул Прокудин.

Юлия Шрамко

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