В результате обстрела села в Купянском районе погибли два человека: прокуратура начала расследование

Сегодня, 21 апреля, около 17:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района, в результате чего погибли два человека. Также повреждены жилые дома. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 21 апреля около 17:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района. Погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре также рассказали, что в населенном пункте повреждены жилые дома.

Точный тип авиационного боеприпаса, которым осуществлена атака, устанавливается. Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими - добавили в прокуратуре.

Напомним

В результате атаки вражеских дронов в Белозерке в Херсонской области погибла женщина, двое мужчин ранены.