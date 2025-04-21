В результате обстрела села в Купянском районе погибли два человека: прокуратура начала расследование
Киев • УНН
21 апреля около 17:00 войска РФ нанесли авиаудар по с. Петропавловка в Купянском районе, в результате чего погибли 54-летняя женщина и 26-летний мужчина. Повреждены жилые дома, прокуратура расследует факт военного преступления.
Сегодня, 21 апреля, около 17:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района, в результате чего погибли два человека. Также повреждены жилые дома. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 21 апреля около 17:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по с. Петропавловка Купянского района. Погибли 54-летняя женщина и мужчина 26 лет
В прокуратуре также рассказали, что в населенном пункте повреждены жилые дома.
Точный тип авиационного боеприпаса, которым осуществлена атака, устанавливается. Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими
Напомним
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