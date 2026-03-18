россияне снова атаковали критическую инфраструктуру в Одесской области

Российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область и повредили критическую инфраструктуру и часть оборудования, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших - написал Кипер.

По данным ГСЧС, в Одесской области "в результате попадания получил разрушения объект критической инфраструктуры с последующим возгоранием". Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Работу пожарных усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Продолжаются работы по устранению последствий атаки, указал Кипер.

