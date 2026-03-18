росіяни знову атакували критичну інфраструктуру на Одещині

Російські війська вчергове атакували Одеську область і пошкодили критичну інфраструктуру і частину обладнання, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання. На щастя, минулося без постраждалих - написав Кіпер.

За даними ДСНС, на Одещині "внаслідок влучання зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури з подальшим загоранням". Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Тривають роботи з усунення наслідків атаки, вказав Кіпер.

