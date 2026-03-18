росіяни знову атакували критичну інфраструктуру на Одещині
Київ • УНН
Російські безпілотники пошкодили обʼєкт інфраструктури та обладнання в Одеській області. Рятувальники ліквідували пожежу, загиблих та постраждалих немає.
Російські війська вчергове атакували Одеську область і пошкодили критичну інфраструктуру і частину обладнання, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання. На щастя, минулося без постраждалих
За даними ДСНС, на Одещині "внаслідок влучання зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури з подальшим загоранням". Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Роботу вогнеборців ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
Тривають роботи з усунення наслідків атаки, вказав Кіпер.
