россияне продвигаются на востоке из-за нехватки резервов, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
16:25 • 50611 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 111691 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 109664 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 114693 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 112263 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 112653 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 128800 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 161532 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 161845 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 180085 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 78410 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 71579 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 55129 просмотра
Украинские военные начнут получать «Пакет раненого» - Минобороны

Украинские военные начнут получать «Пакет раненого» - Минобороны

 • 26882 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

16:48 • 69730 просмотра
публикации
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

16:48 • 69730 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 111691 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 169326 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 266148 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 214074 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

Британские ученые открыли самое большое место сохранения следов динозавров - ВВС

20:06 • 12013 просмотра
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

 • 55129 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

 • 71579 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

 • 78410 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 108234 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

россияне продвигаются на востоке из-за нехватки резервов, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе - Зеленский

россияне продвигаются на востоке из-за нехватки резервов, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5476 просмотра

Read in English

россияне продвигаются на востоке из-за нехватки украинских резервов и ротаций. Стабилизация фронта ожидается в январе за счет нового оружия от партнеров и обученного за рубежом контингента.

Оккупанты продвигаются на востоке Украины из-за нехватки резервов, из-за чего не удается провести ротации в бригадах, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, передает УНН.

Продвижение идет на востоке, на востоке действительно очень сложно. Там сложнее всего не потому, что там другие люди, там просто больше врага. Гораздо больше, чем на других направлениях. Безусловно и других направлениях молодцы ребята, но здесь без преувеличений на сегодня сосредоточены их главные бригады. Не хватало сюда резервов и это также факт, а значит не хватало ротаций, поэтому их продвижение, то что они давят и ребят, которые уставшие - также факт. Сделаем все, чтобы в январе стабилизация была фронта,

- сказал Зеленский.

Он отметил, что стабилизировать фронт будет довольно сложно.

Если дойдет все то, что пообещали... потому что у нас есть графики, ожидаем и оно уже идет. Что-то в пути, что-то должно прийти. И будем ожидать, что новая администрация Трампа будет поддерживать, а не наоборот, то есть зависит этот пазл от многих деталей,

- добавил Зеленский.

Кроме того, Президент заявил, что стабилизация фронта ожидается не только за счет оружия от партнеров, а от украинского контингента, который учится за рубежом.

Мы где-то понимаем, что в январе должны это получить, и согласно нашим всем путям стабилизации фронта должны военные наши это выполнить. Есть такая задача. Посмотрим, но на это рассчитываем,

- подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одно из важных достижений Украины в 2024 году - это срыв трех операций России по оккупации Харькова, Сум и Запорожья.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
kharkivХарьков