россияне продвигаются на востоке из-за нехватки резервов, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе - Зеленский
Киев • УНН
россияне продвигаются на востоке из-за нехватки украинских резервов и ротаций. Стабилизация фронта ожидается в январе за счет нового оружия от партнеров и обученного за рубежом контингента.
Оккупанты продвигаются на востоке Украины из-за нехватки резервов, из-за чего не удается провести ротации в бригадах, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, передает УНН.
Продвижение идет на востоке, на востоке действительно очень сложно. Там сложнее всего не потому, что там другие люди, там просто больше врага. Гораздо больше, чем на других направлениях. Безусловно и других направлениях молодцы ребята, но здесь без преувеличений на сегодня сосредоточены их главные бригады. Не хватало сюда резервов и это также факт, а значит не хватало ротаций, поэтому их продвижение, то что они давят и ребят, которые уставшие - также факт. Сделаем все, чтобы в январе стабилизация была фронта,
Он отметил, что стабилизировать фронт будет довольно сложно.
Если дойдет все то, что пообещали... потому что у нас есть графики, ожидаем и оно уже идет. Что-то в пути, что-то должно прийти. И будем ожидать, что новая администрация Трампа будет поддерживать, а не наоборот, то есть зависит этот пазл от многих деталей,
Кроме того, Президент заявил, что стабилизация фронта ожидается не только за счет оружия от партнеров, а от украинского контингента, который учится за рубежом.
Мы где-то понимаем, что в январе должны это получить, и согласно нашим всем путям стабилизации фронта должны военные наши это выполнить. Есть такая задача. Посмотрим, но на это рассчитываем,
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одно из важных достижений Украины в 2024 году - это срыв трех операций России по оккупации Харькова, Сум и Запорожья.