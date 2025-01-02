россияне продвигаются на востоке из-за нехватки резервов, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе - Зеленский

Оккупанты продвигаются на востоке Украины из-за нехватки резервов, из-за чего не удается провести ротации в бригадах, но Украина будет пытаться стабилизировать фронт в январе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, передает УНН.

Продвижение идет на востоке, на востоке действительно очень сложно. Там сложнее всего не потому, что там другие люди, там просто больше врага. Гораздо больше, чем на других направлениях. Безусловно и других направлениях молодцы ребята, но здесь без преувеличений на сегодня сосредоточены их главные бригады. Не хватало сюда резервов и это также факт, а значит не хватало ротаций, поэтому их продвижение, то что они давят и ребят, которые уставшие - также факт. Сделаем все, чтобы в январе стабилизация была фронта,