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росіяни просуваються на сході через брак резервів, але Україна намагатиметься стабілізувати фронт у січні - Зеленський

Київ • УНН

 • 56121 перегляди

росіяни просуваються на сході через брак українських резервів та ротацій. Стабілізація фронту очікується в січні за рахунок нової зброї від партнерів та навченого за кордоном контингенту.

Окупанти просуваються на сході України через брак резервів, через що не вдається провести ротації в бригадах, але Україна намагатиметься стабілізувати фронт у січні. Про заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Просування йде на сході, на сході дійсно дуже складно. Там найскладніше не тому, що там інші люди, там просто більше ворога. Набагато більше, ніж на інших напрямках. Безумовно і інших напрямках молодці хлопці, але тут без перебільшень на сьогодні зосереджені їхні головні бригади. Не вистачало сюди резервів і це також факт, а значить не вистачало ротацій, тому їх просування, те що вони тиснуть та хлопців, які втомлені – також факт. Зробимо все, щоб у січні стабілізація була фронту,

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що стабілізувати фронт буде доволі складно.

Якщо дійде все те, що пообіцяли… тому що в нас є графіки, очікуємо і воно вже йде. Щось в дорозі, щось повинно прийти. І будемо очікувати, що нова адміністрація Трампа буде підтримувати, а не навпаки, тобто залежить цей пазл від багатьох деталей,

- додав Зеленський.

Окрім того, Президент заявив, що стабілізація фронту очікується не лише за рахунок зброї від партнерів, а від українського контингенту, який навчається за кордоном.

Ми десь розуміємо, що в січні маємо це отримати, і згідно наших всіх шляхів стабілізації фронту повинні військові наші це виконати. Є таке завдання. Подивимося, але на це розраховуємо,

- наголосив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одне із важливих досягнень України у 2024 році – це зрив трьох операцій росії по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя.

Павло Башинський

Павло Башинський

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