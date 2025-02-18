россияне перебрасывают штурмовиков в сторону Волновахи - Андрющенко
Киев • УНН
российские войска массово перебрасывают штурмовиков из Бердянско-Мариупольской агломерации в направлении Волновахи. Фиксируется высокая активность российской авиации и удары из Приморско-Ахтарска.
российские войска массово перемещают пополнение из лагерей подготовки штурмовиков в Бердянско-Мариупольской агломерации в сторону Волновахи (бывшее Кураховское направление). Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
По его словам, переброска происходит настолько быстро, что россияне даже не формируют колонны - военные отправляются почти "с колес".
Также фиксируется высокая активность российской авиации. В частности, из Приморско-Ахтарска самолеты наносят удары в направлении Курахово.
Общее впечатление, что именно здесь россияне определили для себя приоритет с атакующими действиями,
Напомним
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов.