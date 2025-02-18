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россияне перебрасывают штурмовиков в сторону Волновахи - Андрющенко

россияне перебрасывают штурмовиков в сторону Волновахи - Андрющенко

Киев  •  УНН

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российские войска массово перебрасывают штурмовиков из Бердянско-Мариупольской агломерации в направлении Волновахи. Фиксируется высокая активность российской авиации и удары из Приморско-Ахтарска.

российские войска массово перемещают пополнение из лагерей подготовки штурмовиков в Бердянско-Мариупольской агломерации в сторону Волновахи (бывшее Кураховское направление). Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

По его словам, переброска происходит настолько быстро, что россияне даже не формируют колонны - военные отправляются почти "с колес".

Также фиксируется высокая активность российской авиации. В частности, из Приморско-Ахтарска самолеты наносят удары в направлении Курахово.

Общее впечатление, что именно здесь россияне определили для себя приоритет с атакующими действиями,

- отметил Андрющенко.

Напомним

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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