росіяни перекидають штурмовиків у бік Волновахи - Андрющенко

російські війська масово переміщують поповнення з таборів підготовки штурмовиків у Бердянсько-Маріупольській агломерації в бік Волновахи (колишній Курахівський напрямок). Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.



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За його словами, перекидання відбувається настільки швидко, що росіяни навіть не формують колони – військові вирушають майже "з коліс".

Також фіксується висока активність російської авіації. Зокрема, з Приморсько-Ахтарська літаки завдають ударів у напрямку Курахового.

Загальне враження, що саме тут росіяни визначили для себе пріоритет з атакуючими діями,