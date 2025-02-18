росіяни перекидають штурмовиків у бік Волновахи - Андрющенко
Київ • УНН
російські війська масово перекидають штурмовиків з Бердянсько-Маріупольської агломерації в напрямку Волновахи. Фіксується висока активність російської авіації та удари з Приморсько-Ахтарська.
російські війська масово переміщують поповнення з таборів підготовки штурмовиків у Бердянсько-Маріупольській агломерації в бік Волновахи (колишній Курахівський напрямок). Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
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За його словами, перекидання відбувається настільки швидко, що росіяни навіть не формують колони – військові вирушають майже "з коліс".
Також фіксується висока активність російської авіації. Зокрема, з Приморсько-Ахтарська літаки завдають ударів у напрямку Курахового.
Загальне враження, що саме тут росіяни визначили для себе пріоритет з атакуючими діями,
Нагадаємо
Постійний представник росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" окуповані росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів.