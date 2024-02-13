россияне обстреляли село на Запорожье: погиб 66-летний мужчина

Сегодня днем оккупационные войска рф нанесли обстреляли село Малая Токмачка, что на Запорожье. В результате обстрела погиб 66-летний мужчина. Об этом заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Сегодня днем российские военные нанесли удар по Малой Токмачке Пологовского района. Вражеская атака отобрала жизнь 66-летнего местного жителя. Повреждены несколько частных домов - говорится в заметке.

рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

Напомним

Всего за минувшие сутки россияне совершили 127 обстрелов Запорожской области. Под ударом были 17 населенных пунктов Запорожской области.

Также известно о по меньшей мере двух раненых мужчинах в результате российского обстрела.