рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области

На временно оккупированной территории Запорожской области враг строит новые фортификации. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг сейчас строит новые оборонительные сооружения на территории временно оккупированной, между Токмаком и Мелитополем, между Токмаком и Бердянском. сказал Федоров.

Запорожская ОВА сообщает, что в Донецкой области враг обустроил "границу" из более 2 тысяч железнодорожных вагонов, длиной 30 километров. Товарные вагоны, собранные со всей ВОТ, расположены на рельсах от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи.

"Враг окапывается уже полтора года, поэтому должны максимально помогать Силам обороны, чтобы они выбросили россиян с нашей земли как можно быстрее", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее Федоров опроверг информацию о том что Кабмин не выделил средства на приобретение заградительных пирамид для укрепления линии обороны Запорожской области (на так называемые "зубы дракона" - ред.), а потому областная власть отменила тендер.



Он пояснил, что тендер был действительно отменен, однако у власти были другие уважительные причины, которые, учитывая коварство врага, озвучивать на данный момент нельзя.