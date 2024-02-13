рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области
Киев • УНН
Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.
На временно оккупированной территории Запорожской области враг строит новые фортификации. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг сейчас строит новые оборонительные сооружения на территории временно оккупированной, между Токмаком и Мелитополем, между Токмаком и Бердянском.
Запорожская ОВА сообщает, что в Донецкой области враг обустроил "границу" из более 2 тысяч железнодорожных вагонов, длиной 30 километров. Товарные вагоны, собранные со всей ВОТ, расположены на рельсах от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи.
"Враг окапывается уже полтора года, поэтому должны максимально помогать Силам обороны, чтобы они выбросили россиян с нашей земли как можно быстрее", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее Федоров опроверг информацию о том что Кабмин не выделил средства на приобретение заградительных пирамид для укрепления линии обороны Запорожской области (на так называемые "зубы дракона" - ред.), а потому областная власть отменила тендер.
Он пояснил, что тендер был действительно отменен, однако у власти были другие уважительные причины, которые, учитывая коварство врага, озвучивать на данный момент нельзя.
Но уверяю, что все закупки для повышения обороноспособности Запорожского края осуществляются в плановом порядке. Благодаря поддержке Президента Украины и Правительства наша область первой получила все необходимые финансовые ресурсы. Проблем с финансированием нет.
рф строит новые оборонительные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области
Россия строит новые укрепления между Токмаком и Мелитополем и между Токмаком и Бердянском во временно оккупированной Запорожской области Украины.
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