рф будує нові оборонні споруди на тимчасово окупованій території Запорізької області
Київ • УНН
Росія будує нові укріплення між Токмаком і Мелітополем та між Токмаком і Бердянськом у тимчасово окупованій Запорізькій області України.
На тимчасово окупованій території Запорізької області ворог будує нові фортифікації. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ворог наразі будує нові оборонні споруди на території тимчасово окупованій, між Токмаком та Мелітополь, між Токмак та Бердянськом.
Запорізька ОВА повідомляє, що на Донеччині ворог облаштував "кордон" з понад 2 тисяч залізничних вагонів, довжиною 30 кілометрів. Товарні вагони, зібрані з усієї ТОТ, розташовані на рейках від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи.
"Ворог окопується вже півтора року, саме тому маємо максимально допомогати Силам оборони, щоб вони викинули росіян з нашої землі якнайшвидше", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше Федоров спростував інформацію про те що Кабмін не виділив кошти на придбання загороджувальних пірамід для укріплення лінії оборони Запорізької області (на так звані "зуби дракона" - ред.), а тому обласна влада скасувала тендер.
Він пояснив, що тендер був дійсно скасований, однак у влади були інші поважні причини, які з огляду на підступність ворога озвучувати на разі неможна.
Але запевняю, що всі закупівлі для підвищення обороноздатності Запорізького краю здійснюються в плановому порядку. Завдяки підтримці Президента України та Уряду наша область першою отримала всі необхідні фінансові ресурси. Проблем з фінансуванням немає.