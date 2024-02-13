росіяни обстріляли село на Запоріжжі: загинув 66-річний чоловік
Київ • УНН
Під час обстрілу російськими військами села Мала Токмачка в Запорізькій області загинув 66-річний чоловік і було пошкоджено кілька будинків.
Сьогодні вдень окупаційні війська рф завдали обстріляли село Мала Токмачка, що на Запоріжжі. В результаті обстрілу загинув 66-річний чоловік. Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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Сьогодні вдень російські військові завдали удару по Малій Токмачці Пологівського району. Ворожа атака відібрала життя 66-річного місцевого мешканця. Пошкоджено кілька приватних будинків
рф будує нові оборонні споруди на тимчасово окупованій території Запорізької області13.02.24, 17:58 • 26163 перегляди
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Усього за минулу добу росіяни здійснили 127 обстрілів Запорізької області. Під ударом були 17 населених пунктів Запорізької області.
Також відомо про щонайменше двох поранених чоловіків в результаті російського обстрілу.