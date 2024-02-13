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Гуляйполе на Запоріжжі вночі обстріляв ворог, по області двоє поранених, у тому числі працівник правоохоронних органів - ОВА

Гуляйполе на Запоріжжі вночі обстріляв ворог, по області двоє поранених, у тому числі працівник правоохоронних органів - ОВА

Київ • УНН

 • 25931 перегляди

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами вночі один чоловік отримав поранення в Гуляйполі Запорізької області, ще один - працівник правоохоронних органів - був поранений у Полтавці.

Гуляйполе у Запорізькій області вночі зазнало ворожого удару з артилерії, відомо про одного пораненого чоловіка, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За даними Запорізької ОВА, ще один поранений - працівник правоохоронних органів - у Полтавці, пише УНН.

Уночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений житель міста, частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі

- написав Федоров у Telegram.

За його даними, усього за минулу добу росіяни здійснили 127 обстрілів Запорізької області.

Як зазначили у Запорізькій ОВА, під ударом були 17 населених пунктах Запорізької області.

31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське. 96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл, вказали в ОВА.

"Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів", - повідомили в ОВА у Telegram.

За даними Федорова, правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій, і за минулу добу дві людини - зі Степногірська і з Гуляйполя - ухвалили рішення виїхати в безпечне місце.

Повітряні сили ЗСУ знищили 16 російських ударних безпілотників13.02.24, 06:34 • 42364 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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