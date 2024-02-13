Гуляйполе на Запоріжжі вночі обстріляв ворог, по області двоє поранених, у тому числі працівник правоохоронних органів - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами вночі один чоловік отримав поранення в Гуляйполі Запорізької області, ще один - працівник правоохоронних органів - був поранений у Полтавці.
Гуляйполе у Запорізькій області вночі зазнало ворожого удару з артилерії, відомо про одного пораненого чоловіка, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За даними Запорізької ОВА, ще один поранений - працівник правоохоронних органів - у Полтавці, пише УНН.
Уночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений житель міста, частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі
За його даними, усього за минулу добу росіяни здійснили 127 обстрілів Запорізької області.
Як зазначили у Запорізькій ОВА, під ударом були 17 населених пунктах Запорізької області.
31 ворожий БПЛА атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське. 96 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл, вказали в ОВА.
"Внаслідок артудару по Гуляйполю поранення отримав 67-річний місцевий житель. У Полтавці поранення отримав 37-річний працівник правоохоронних органів", - повідомили в ОВА у Telegram.
За даними Федорова, правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій, і за минулу добу дві людини - зі Степногірська і з Гуляйполя - ухвалили рішення виїхати в безпечне місце.
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