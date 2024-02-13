Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  254131 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  308502 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  255809 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  292454 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  319395 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  251807 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208650 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками ночью один человек получил ранения в Гуляйполе Запорожской области, еще один - работник правоохранительных органов - был ранен в Полтавке.

Война •   •  13182 просмотра
Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА

По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА

За минувшие сутки российские войска 33 раза обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения.

Война •   •  13876 просмотра
По Херсону россияне выпустили 25 снарядов, по области 33 обстрела, есть раненые - ОВА

Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Сенат США проголосовал 66-33 голосами за прекращение дебатов по пакету помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам на сумму 95,34 миллиарда долларов, но законопроект все еще имеет проблемы с прохождением Палаты представителей, контролируемой республиканцами.

Война •   •  17860 просмотра
Сенат США продвинулся к окончательному голосованию по помощи Украине

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли 397 080 человек, 6424 танков и тысячи других боевых машин.

Война •   •  16149 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 397 тысяч

В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго

После ночной атаки на ТЭС в Днепропетровской области всем потребителям в Днепре восстановлено электроснабжение.

Война •   •  18121 просмотра
В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго

В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА

Во время ночных атак 10 беспилотников "шахед" были сбиты в Днепропетровской области, объекты энергетики и инфраструктуры в Днепре подверглись ударам.

Война •   •  15625 просмотра
В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА

Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, чтобы дать время для переговоров о долгосрочном мирном соглашении.

Новости Мира •   •  14851 просмотра
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС

За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

В течение последних суток было 84 столкновения. рф выполнила 5 ракетных ударов и 113 авиационных атак, а также осуществила 135 залповых обстрелов на позиции наших войск и населенные пункты, что привело к пострадавшим.

Война •   •  20881 просмотра
За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие

Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников

За ночь Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 16 российских ударных беспилотников из 23, запущенных по Украине с территории россии и Крыма.

Война •   •  23492 просмотра
Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников

13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива

Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.

УНН Lite •   •  19448 просмотра
13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива