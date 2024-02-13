Гуляйполе на Запорожье ночью обстрелял враг, по области двое раненых, в том числе сотрудник правоохранительных органов - ОВА

Гуляйполе в Запорожской области ночью подверглось вражескому удару из артиллерии, известно об одном раненом мужчине, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По данным Запорожской ОВА, еще один раненый - сотрудник правоохранительных органов - в Полтавке, пишет УНН.

Ночью враг снова обстрелял Гуляйполе. В результате артиллерийского удара ранен житель города, частично разрушен жилой дом, возникли пожары - написал Федоров в Telegram.

По его данным, всего за минувшие сутки россияне совершили 127 обстрелов Запорожской области.

Как отметили в Запорожской ОВА, под ударом были 17 населенных пунктов Запорожской области.

31 вражеский БПЛА атаковал Гуляйполе, Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Чаривное, Малую Токмачку, Полтавку и Луговское. 96 артобстрелов пришлись по территории Зализничного, Новоандреевки, Красного, Левадного, Щербаков, Работино, Пятихаток, Степного и других прифронтовых городов и сел, указали в ОВА.

"В результате артудара по Гуляйполю ранения получил 67-летний местный житель. В Полтавке ранения получил 37-летний сотрудник правоохранительных органов", - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным Федорова, правоохранители продолжают эвакуацию жителей с прифронтовых территорий, и за минувшие сутки два человека - из Степногорска и из Гуляйполя - приняли решение выехать в безопасное место.

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