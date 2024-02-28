Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг, чтобы обсудить их проблемы с правилами ЕС по изменению климата и росту расходов, а также конкуренцию со стороны Украины.