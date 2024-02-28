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Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 17:38  •  12296 просмотра

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Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.

Армейцы рф вечером обстреляли жилые кварталы Херсона. Есть раненый. Об очередной жертве российской агрессии сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН.

оккупанты ударили по Херсону. Есть пострадавший. К вечеру враг покрыл огнем жилые кварталы города.

- сообщили в ОВА.

Детали

Отмечается, что травмирован 32-летний мужчина. У него осколочное ранение плеча.

Относительно разрушений информации пока нет.

Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд27 февраля 2024, 17:35 • 32347 просмотров

Дополнительно

Утром председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российские военные за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 21 населенный пункт и Херсон, в том числе КАБом, попав в жилые дома, грузовое судно и убив одного человека.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
khersonХерсон
Росіяни обстріляли Херсон, є поранений
Russians shell Kherson, one wounded
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Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.

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