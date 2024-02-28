Россияне обстреляли Херсон, есть раненый
Киев • УНН
Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.
Армейцы рф вечером обстреляли жилые кварталы Херсона. Есть раненый. Об очередной жертве российской агрессии сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН.
оккупанты ударили по Херсону. Есть пострадавший. К вечеру враг покрыл огнем жилые кварталы города.
Детали
Отмечается, что травмирован 32-летний мужчина. У него осколочное ранение плеча.
Относительно разрушений информации пока нет.
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Утром председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российские военные за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 21 населенный пункт и Херсон, в том числе КАБом, попав в жилые дома, грузовое судно и убив одного человека.
Россияне обстреляли Херсон, есть раненый
Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.
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