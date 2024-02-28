Росіяни обстріляли Херсон, є поранений
Київ • УНН
Російська армія ввечері обстріляла житлові квартали Херсона, в результаті чого 32-річний чоловік отримав осколкове поранення плеча.
Армійці рф надвечір обстріляли житлові квартали Херсону. Є поранений. Про чергову жертву російської агресії повідомили у пресслужбі Херсонскої ОВА, передає УНН.
окупанти вдарили по Херсону. Є постраждалий. Надвечір ворог вкрив вогнем житлові квартали міста.
Деталі
Зазначається, що травмований 32-річний чоловік. У нього осколкове поранення плеча.
Щодо руйнувань інформації поки немає.
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Ранком голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові минулої доби у Херсонській області обстріляли 21 населений пункт та Херсон, у тому числі КАБом, поціливши у житлові будинки, вантажне судно і вбивши одну людину.