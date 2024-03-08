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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА

россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:54  •  11977 просмотра

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Российские войска обстреляли село Грековка в Луганской области четырьмя кассетными бомбами РБК-500, подвергнув опасности пожилую женщину, которая отказалась эвакуироваться.

Армия рф сегодня, 8 марта, ударила четырьмя кассетными авиабомбами  РБК-500 по Грековке Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает УНН

утром оккупанты попали по Грековке четырьмя авиабомбами РБК-500. Это - пятисоткилограммовая кассетная бомба, снаряженная 545 боеприпасами

- написал Лысогор в соцсетях.

Несмотря на опасность, полицейские приехали к  82-летней женщине, чтобы передать им гуманитарную помощь. Предложили эвакуироваться. Впрочем, женщина категорически не желает покидать свой дом, указал Лысогор. 

На оккупированной Луганщине наблюдается продовольственный дефицит - Центр нацсопротивления6 марта 2024, 14:50 • 23704 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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