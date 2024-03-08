россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.