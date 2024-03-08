россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреляли село Грековка в Луганской области четырьмя кассетными бомбами РБК-500, подвергнув опасности пожилую женщину, которая отказалась эвакуироваться.
Армия рф сегодня, 8 марта, ударила четырьмя кассетными авиабомбами РБК-500 по Грековке Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
утром оккупанты попали по Грековке четырьмя авиабомбами РБК-500. Это - пятисоткилограммовая кассетная бомба, снаряженная 545 боеприпасами
Несмотря на опасность, полицейские приехали к 82-летней женщине, чтобы передать им гуманитарную помощь. Предложили эвакуироваться. Впрочем, женщина категорически не желает покидать свой дом, указал Лысогор.
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