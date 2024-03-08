росіяни обстріляли касетними бомбами Греківку на Луганщині - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли село Греківка в Луганській області чотирма касетними бомбами РБК-500, наразивши на небезпеку літню жінку, яка відмовилася евакуюватися.
Армія рф сьогодні, 8 березня, вдарила чотирма касетними авіабомбами РБК-500 по Греківці Луганської області. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
вранці окупанти поцілили по Греківці чотирма авіабомбами РБК-500. Це – п'ятисоткілограмова касетна бомба, що споряджена 545 боєприпасами
Попри небезпеку, поліцейські приїхали до 82-річної жінки, щоб передати їх гуманітарну допомогу. Запропонували евакуюватися. Втім, жінка категорично не бажає покидати свій будинок, вказав Лисогор.
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