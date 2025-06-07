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россияне ночью атаковали Одесскую область дронами: есть повреждения храма и инфраструктуры

Киев • УНН

 • 224 просмотра

7 июня вооруженные силы рф атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Повреждены здание храма и инфраструктура поселка Овидиополь.

россияне ночью атаковали Одесскую область дронами: есть повреждения храма и инфраструктуры

Одесскую область ночью российские войска атаковали дронами, повреждены храм и другая инфраструктура в Овидиополе, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь на 7 июня вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

"Под ударами был Одесский район. В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Над Украиной обезвредили 167 из 206 дронов и 7 из 9 ракет во время атаки рф07.06.25, 09:31 • 1718 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Одесская область
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