россияне ночью атаковали Одесскую область дронами: есть повреждения храма и инфраструктуры
Киев • УНН
7 июня вооруженные силы рф атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Повреждены здание храма и инфраструктура поселка Овидиополь.
Одесскую область ночью российские войска атаковали дронами, повреждены храм и другая инфраструктура в Овидиополе, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в ночь на 7 июня вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
"Под ударами был Одесский район. В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Над Украиной обезвредили 167 из 206 дронов и 7 из 9 ракет во время атаки рф07.06.25, 09:31 • 1718 просмотров