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Над Украиной обезвредили 167 из 206 дронов и 7 из 9 ракет во время атаки рф

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Ночью россия выпустила по Украине 206 дронов и 9 ракет. Украинская ПВО сбила 167 беспилотников и 7 ракет, зафиксировано попадание и падение обломков в 17 локациях.

Над Украиной обезвредили 167 из 206 дронов и 7 из 9 ракет во время атаки рф

россия ночью выпустила по Украине 206 беспилотников и 9 ракет, в том числе две баллистические, обезврежено 167 дронов и 7 ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 июня враг атаковал 215-ю средствами воздушного нападения: 206 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма; 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. - рф; 6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства ВОТ Запорожской области; 1 крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл. - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника: 87 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 80 - локационно потеряны/подавлены РЭБ; 6 управляемых ракет Х-59/69; 1 крылатую ракету Искандер-К

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Кх-59
9К720 Искандер
Украина
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