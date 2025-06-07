росіяни вночі атакували Одещину дронами: є пошкодження храму та інфраструктури
Київ • УНН
7 червня збройні сили рф атакували Одеській район ударними безпілотниками. Пошкоджено будівлю храму та інфраструктуру селища Овідіополь.
Одеську область уночі російські війська атакували дронами, пошкоджено храм та іншу інфраструктуру в Овідіополі, повідомили в суботу в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, в ніч на 7 червня збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками.
"Під ударами був Одеській район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храма та іншу інфраструктуру селища Овідіополь", - повідомили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Над Україною знешкодили 167 з 206 дронів та 7 з 9 ракет під час атаки рф07.06.25, 09:31 • 1740 переглядiв