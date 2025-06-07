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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
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росіяни вночі атакували Одещину дронами: є пошкодження храму та інфраструктури

Київ • УНН

 • 252 перегляди

7 червня збройні сили рф атакували Одеській район ударними безпілотниками. Пошкоджено будівлю храму та інфраструктуру селища Овідіополь.

росіяни вночі атакували Одещину дронами: є пошкодження храму та інфраструктури

Одеську область уночі російські війська атакували дронами, пошкоджено храм та іншу інфраструктуру в Овідіополі, повідомили в суботу в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, в ніч на 7 червня збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками.

"Під ударами був Одеській район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храма та іншу інфраструктуру селища Овідіополь", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Над Україною знешкодили 167 з 206 дронів та 7 з 9 ракет під час атаки рф07.06.25, 09:31 • 1740 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Одеська область
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