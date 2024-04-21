Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и два авиационных удара по области

За прошедшие сутки, 20 апреля, российские военные атаковали семь населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил в своем канале Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В общем армия РФ нанесла 390 ударов по городам и селам Запорожской области:

ракетный по Запорожью;

два авиационных - по Роботино и Малой Токмачке;

четыре раза применила РСЗО по Гуляйполю и Роботино;

124 беспилотниками различной модификации обстреляла Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

259 раз из артиллерии атаковала территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Поступило шесть сообщений о разрушении жилья говорится в сообщении.

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