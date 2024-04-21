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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и два авиационных удара по области
За последние сутки россияне нанесли ракетные и авиационные удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.
Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины
Российские военные обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Людей, находящихся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области
Два человека получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов Красногоровки и Очеретино 20 апреля.
Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, но обошлось без жертв.
Киевлян предупреждают о дожде и значительных порывах ветра до конца дня
Киевлян предупреждают о сильном дожде, сильных порывах ветра 15-20 м/с и облачной погоде с температурой 7-9°C до конца дня.
Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев
Утвержденный Конгрессом пакет помощи в размере 95 миллиардов долларов предоставит жизненно важную помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и укрепить безопасность США в долгосрочной перспективе.
Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 459 530 человек личного состава и 7229 танков.
За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 8 авиационных ударов по районам сосредоточения российских войск, пункту управления, складу боеприпасов, объекту противовоздушной обороны, а также по вооружению и военной технике противника.