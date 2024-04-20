Россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья

Во время ночного ракетного удара войска РФ атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

российские террористические войска вновь атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Детали еще уточняются. Пострадавших нет отметил Федоров

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеского удара был поврежден объект инфраструктуры.

По предварительной информации люди и жилые дома не пострадали. Городские службы обследуют жилой квартал. Информация уточняется добавил Куртев.

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