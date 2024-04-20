В Запорожье прогремела серия взрывов

Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.