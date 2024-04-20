В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Покровском районе Донецкой области слышны звуки взрывов, сообщили в городской военной администрации, передает УНН.

Детали

В городском совете напомнили о необходимости соблюдения основных правил безопасности:

- Отойдите от окон и соблюдайте правило "двух стен";

- Как можно быстрее перейдите в укрытие;

- Проинформируйте родных о своем местонахождении;

- Не покидайте укрытие до сигнала окончания воздушной тревоги;

- Не распространяйте видео и фото из зоны обстрела.

- Постарайтесь не паниковать.

Дополнение

В случае необходимости:

контакт-центр: 0-800-300-101

Телефон экстренной медицинской помощи: 103

ГСЧС: 0503026903

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