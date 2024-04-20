В Донецкой области слышны звуки взрывов

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В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура
Катастрофы БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Калужской и Брянской областях России.
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии
Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты
Северная Корея испытала боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету.
В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект
Обломки беспилотника упали на объект энергетической инфраструктуры в Брянской области России, вызвав пожар.
Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса, помогая России восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции и экспортный контроль.
Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам
Комитет Международного валютного фонда не смог опубликовать совместное коммюнике из-за разногласий между членами относительно войн на Ближнем Востоке и в Украине, зато опубликовал заявление главы МВФ, в котором признал экономические риски, связанные с глобальными конфликтами.
В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин
Российский "военный корреспондент" газеты "Известия" Семен Еремин погиб во время войны в Украине.
Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico
Пентагон готовится быстро утвердить пакет вооружений для Украины, который включает необходимое артиллерийское оборудование и средства противовоздушной обороны, как только Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины.
США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом
Соединенные Штаты немедленно отправят оружие в Украину, если Конгресс одобрит выделение средств на помощь Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.