Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область посетил один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, которая обороняет Часов Яр. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, которая обороняет Часов Яр. Пообщался с воинами, заслушал доклад командира бригады по оперативной обстановке в зоне ответственности 41-й ОМБр и сводку оборонительных рубежей - рассказал Зеленский о визите к военным.

Он также наградил бойцов 41-й отдельной механизированной бригады и поблагодарил защитников, которые борются за Украину, Донбасс и жизнь украинцев.

Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" главному сержанту Сергею Гвоздю. Он защищает Украину с первого дня полномасштабного вторжения.

За это время возведенные группы под его командованием неоднократно отражали вражеские штурмы в Донецкой области. Благодаря его метким выстрелам и эффективному управлению дронами оккупанты понесли значительные потери и в технике, и в живой силе. Сергей Гвоздь неоднократно был ранен и, несмотря на угрозу своей жизни, спасал собратьев.

Мне приятно быть здесь, увидеть вас, поблагодарить и наградить лично. Вы на одном из самых горячих, а возможно, и на самом горячем направлении боев за наше государство сегодня. Спасибо за то, что боретесь за Украину, за украинский Донбасс – заявил Владимир Зеленский.

Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников

Напомним

В Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и осмотрел строительство фортификаций.