Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  53269 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  200392 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  233529 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  231788 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175792 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119246 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129567 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140044 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138195 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124606 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  315418 просмотра
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16 апреля 2024, 06:10  •  325351 просмотра

Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Президент Зеленский посетил командный пункт 41-й механизированной бригады, которая защищает Часов Яр в Донецкой области, пообщался с бойцами, вручил им награды и осмотрел оборонительные укрепления.

Война •   •  5163 просмотра
Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

18 человек погибли и 79 получили ранения, в том числе 10 в тяжелом состоянии, в результате удара российской армии по Чернигову 17 апреля.

Общество •   •  6002 просмотра
Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

Энергосистема Украины остается дефицитной, поскольку утром поступила экстренная помощь из Европы, а с 18:00 до 22:00 возможно ограничение потребления для предприятий и промышленности из-за повреждений, вызванных российскими ракетными ударами и ударами беспилотников по украинским электростанциям.

Война •   •  5555 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача

Во Львовской области задержали медицинскую работницу, которая выдавала фальшивые справки об инвалидности военнообязанным за вознаграждение в размере 7 000 тыс. долларов, привлекая к этому врачей из разных медицинских учреждений.

Криминал и ЧП •   •  6039 просмотра
За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача

В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

Завтра, 20 апреля, в Днепре объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара, в результате которого погибли 8 человек, в том числе 2 детей.

Война •   •  7086 просмотра
В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины

Спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что поддержка, предоставляемая Украине, является инвестицией в общее безопасное будущее и имеет решающее значение в это критическое время.

Война •   •  7901 просмотра
"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины

Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии

Руководитель Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), доцент кафедры маркетинга СумГУ, кандидат технических наук Артем Артюхов написал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Защита состоится 19 апреля в Экономическом университете Братиславы, где ученый работает с прошлого года.

Общество •   •  6499 просмотра
Руководитель Комитета по вопросам этики НАОКВО будет защищать докторскую диссертацию в Словакии

В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих

Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в кампусе Колумбийского университета после того, как руководство университета позволило полиции ликвидировать лагерь, разбитый студентами, протестовавшими против действий Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  6577 просмотра
В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе, Украина, произошло два взрыва на фоне предупреждений о возможной атаке баллистическими ракетами со стороны Крыма.

Война •   •  7890 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана

Взрывы над иранским городом Исфахан были вызваны залпами системам противовоздушной обороны, нацеленными на подозрительный объект, по словам главнокомандующего иранской армии.

Новости Мира •   •  6781 просмотра
Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана