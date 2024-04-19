Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников
В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение
Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине
6-летнего мальчика удалось спасли: в Днепропетровской ОГА уточнили о пострадавших из-за атаки рф
Начальник КОВА Кравченко во время встречи с представителями MITS обсудил инвестиции в отечественную оборонную сферу
Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла
россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших
В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников
Зеленский посетил раненых защитников, которые проходят лечение в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области, вручил им государственные награды и поблагодарил врачей за спасение жизней бойцов.
В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение
До конца дня в Киеве и области ожидаются опасные порывы ветра 15-20 метров в секунду, что обусловливает желтый уровень опасности и меры безопасности.
Редкий шаг: демократы помогли преодолеть "решающее препятствие" перед голосованием пакета Джонсона с помощью Украине
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей Конгресса США продвинул пакет законопроектов о внешней помощи, включая помощь Украине, при поддержке демократов после оппозиции со стороны жестко настроенных республиканцев.
6-летнего мальчика удалось спасли: в Днепропетровской ОГА уточнили о пострадавших из-за атаки рф
Врачам удалось спасти тяжелораненного от российского обстрела Синельниковского района 6-летнего мальчика.
Начальник КОВА Кравченко во время встречи с представителями MITS обсудил инвестиции в отечественную оборонную сферу
Председатель Киевской ОВА Кравченко обсудил с представителями международного оборонного акселератора MITS привлечение инвестиций для расширения производства оборонной продукции, необходимой украинским военным.
Парламент Республики Сербской одобрил доклад о возражении геноцида в Сребренице
Депутаты парламента от боснийских сербов приняли отчет, который отрицает, что убийство 8000 мусульман в Сребренице во время Боснийской войны было геноцидом.
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Жители нескольких населенных пунктов Винницкой области проигнорировали собрание граждан, которое по замыслу организаторов должно было превратиться в несанкционированный митинг с антиукраинскими лозунгами.
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла
В результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области погиб один сотрудник Укрзализныци, еще семеро получили ранения.
россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших
Ночью россияне осуществили массированный обстрел жилых кварталов Херсона, повредив дома и сооружения, в результате чего трое гражданских получили взрывные ранения и травмы.
В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3
Один из четырех пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, сбитого в ставропольском крае рф, погиб, поиски другого пилота продолжаются.