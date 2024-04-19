Зеленский побывал в Донецкой области: посетил раненых защитников

В рамках поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил защитников, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Сегодня - Донецкая область. Посетил наших защитников, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Пообщался с бойцами, отметил государственными наградами. Спасибо за службу и защиту Украины! Наше государство гордится тем, что имеет таких воинов - написал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил медиков, которые прилагают всех усилий ради жизней наших воинов, за то, что они лечат наших бойцов и служат Украине.

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