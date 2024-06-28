Оккупационные войска нанесли массированный артиллерийский удар по селу Новоалександровка, что на Херсонщине. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Новоалександровка, что на Бериславщине, оказалось под массированным ударом российских войск. Вражеская артиллерия выпустила по селу двадцать пять снарядов - рассказал председатель ОВА.

По его словам, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также автомобиль пожарных.

К сожалению, в собственном доме смертельные ранения получила 58-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким погибшей...Также пострадала 70-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу - подытожил Прокудин.

Напомним

Российские войска атаковали Белозерку в Херсонской области, повредив жилой дом, автомобиль и ранив 45-летнюю женщину.