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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни завдали масований удар по Новоолександрівці: одна людина загинула, ще одну поранено

Київ • УНН

 • 27533 перегляди

Російські війська здійснили масований артилерійський обстріл села Новоолександрівка Херсонської області, в результаті якого загинула 58-річна жінка, поранення отримав 70-річний житель, пошкоджено житлові будинки та пожежний автомобіль.

росіяни завдали масований удар по Новоолександрівці: одна людина загинула, ще одну поранено

Окупаційні війська завдали масованого артилерійського удару по селу Новоолександрівка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі 

Новоолександрівка, що на Бериславщині, опинилося під масованим ударом російських військ. Ворожа артилерія випустила по селу двадцять пʼять снарядів

- розповів голова ОВА. 

 За його словами, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців.

На жаль, у власній оселі смертельні поранення отримала 58-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні

- підсумував Прокудін. 

Нагадаємо

Російські війська атакували Білозерку в Херсонській області, пошкодивши житловий будинок, автомобіль і поранивши 45-річну жінку.

Володимир Омельченко

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