росіяни завдали масований удар по Новоолександрівці: одна людина загинула, ще одну поранено
Київ • УНН
Російські війська здійснили масований артилерійський обстріл села Новоолександрівка Херсонської області, в результаті якого загинула 58-річна жінка, поранення отримав 70-річний житель, пошкоджено житлові будинки та пожежний автомобіль.
Окупаційні війська завдали масованого артилерійського удару по селу Новоолександрівка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Новоолександрівка, що на Бериславщині, опинилося під масованим ударом російських військ. Ворожа артилерія випустила по селу двадцять пʼять снарядів
За його словами, пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, а також автівку вогнеборців.
На жаль, у власній оселі смертельні поранення отримала 58-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…Також постраждала 70-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні
Нагадаємо
Російські війська атакували Білозерку в Херсонській області, пошкодивши житловий будинок, автомобіль і поранивши 45-річну жінку.