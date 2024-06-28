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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Армія рф атакувала Білозерку на Херсонщині, поранено жінку

Київ • УНН

 • 20549 перегляди

Російські війська атакували Білозерку в Херсонській області, пошкодивши житловий будинок, цивільний автомобіль і поранивши 45-річну жінку.

Армія рф атакувала Білозерку на Херсонщині, поранено жінку

Російські війська атакували Білозерку в Херсонській області, пошкодивши житловий будинок, автомобіль і поранивши 45-річну жінку, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Після обіду російські війська атакували Білозерку. 45-річна жінка отримала травми передпліччя та шиї", - повідомили в ОВА у Telegram.

Бригада "швидкої", як вказано, надала їй допомогу на місці.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий будинок та цивільний автомобіль, додали в ОВА.

Чоловік загинув через удар рф дроном по Одрадокам'янці на Херсонщині28.06.24, 15:58 • 19572 перегляди

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