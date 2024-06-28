Армія рф атакувала Білозерку на Херсонщині, поранено жінку
Київ • УНН
Російські війська атакували Білозерку в Херсонській області, пошкодивши житловий будинок, цивільний автомобіль і поранивши 45-річну жінку.
Російські війська атакували Білозерку в Херсонській області, пошкодивши житловий будинок, автомобіль і поранивши 45-річну жінку, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
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"Після обіду російські війська атакували Білозерку. 45-річна жінка отримала травми передпліччя та шиї", - повідомили в ОВА у Telegram.
Бригада "швидкої", як вказано, надала їй допомогу на місці.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий будинок та цивільний автомобіль, додали в ОВА.
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