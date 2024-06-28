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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Белозерку в Херсонской области, ранена женщина

Армия рф атаковала Белозерку в Херсонской области, ранена женщина

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 14:00  •  12082 просмотра

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Российские войска атаковали Белозерку в Херсонской области, повредив жилой дом, гражданский автомобиль и ранив 45-летнюю женщину.

Российские войска атаковали Белозерку в Херсонской области, повредив жилой дом, автомобиль и ранив 45-летнюю женщину, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"После обеда российские войска атаковали Белозерку. 45-летняя женщина получила травмы предплечья и шеи", - сообщили в ОВА в Telegram.

Бригада "скорой", как указано, оказала ей помощь на месте.

В результате вражеских ударов повреждены жилой дом и гражданский автомобиль, добавили в ОВА.

Мужчина погиб из-за удара рф дроном по Одрадокаменке в Херсонской области28 июня 2024, 12:58 • 14798 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
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