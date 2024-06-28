Армия рф атаковала Белозерку в Херсонской области, ранена женщина
Киев • УНН
Российские войска атаковали Белозерку в Херсонской области, повредив жилой дом, гражданский автомобиль и ранив 45-летнюю женщину.
Российские войска атаковали Белозерку в Херсонской области, повредив жилой дом, автомобиль и ранив 45-летнюю женщину, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.
Детали
"После обеда российские войска атаковали Белозерку. 45-летняя женщина получила травмы предплечья и шеи", - сообщили в ОВА в Telegram.
Бригада "скорой", как указано, оказала ей помощь на месте.
В результате вражеских ударов повреждены жилой дом и гражданский автомобиль, добавили в ОВА.
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