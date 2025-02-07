россияне нанесли 4 удара по Гуляйполю: что известно о последствиях
Киев • УНН
Оккупанты нанесли 4 удара по Гуляйполю, повредив дома и дворы.
В Запорожской области российские войска атаковали Гуляйполе, повредив дома и дворы, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
россияне нанесли 4 удара по прифронтовому Гуляйполю. В результате обстрелов изувечены дома и дворы. Информация о раненых не поступала
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По данным главы ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 339 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Враг совершил 2 авиационных удара по Гуляйполю. Также бил с помощью БпЛА, РСЗО и артиллерии. Поступило 14 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали.