росіяни завдали 4 удари по Гуляйполю: що відомо про наслідки

У Запорізькій області російські війська атакували Гуляйполе, пошкодивши будинки та подвір'я, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни нанесли 4 удари по прифронтовому Гуляйполю. Внаслідок обстрілу понівечені будинки та подвірʼя. Інформація про поранених не надходила - написав Федоров.

Повітряні сили про збиття КАБ на Запоріжжі: "Спосіб не озвучуємо"

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби окупанти завдали 339 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 2 авіаційні удари по Гуляйполю. Також бив за допомогою БпЛА, РСЗВ та артилерії. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали.