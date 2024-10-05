россияне казнили на агрегатном заводе в Волчанске четырех украинских военных - прокуратура
Киев • УНН
Российские оккупанты казнили 4 украинских военнопленных на территории завода в Волчанске. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов войны, подозреваемый находится в украинском плену.
Российские оккупанты казнили по приказу своего командования на территории агрегатного завода в Волчанске четырех украинских военных. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает УНН.
Фильчаков отметил, что чем раньше начинаются расследование и сбор доказательств, тем больше шансов на успешное судебное преследование. Важно зафиксировать факты преступлений, показания жертв и свидетелей, пока эти материалы являются доступными и точными.
По его словам, следует понимать, что расследование военных преступлений и привлечение к ответственности виновных является основой обеспечения справедливости для жертв войны. Это дает надежду пострадавшим и их семьям, что виновные будут наказаны.
Шестерым военным рф сообщили о подозрении из-за казни украинских военнопленных - ОГП4 октября 2024, 14:55 • 16169 просмотров
"На сегодня прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных - военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанск. Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - подчеркнул Фильчаков.
Фильчаков сообщил, что поводом для начала расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получены показания о совершении указанного преступления.
"Конечно, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай является уникальным, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену", - добавил Фильчаков.
Он отметил, что это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.
Дополнение
4 октября в ОГП сообщали, что сейчас известно, что российские оккупанты казнили 93 украинских военных именно на поле боя. 80% этих казней произошли в этом году. Это свидетельствует о серьезном увеличении таких случаев.