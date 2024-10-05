росіяни стратили на агрегатного заводу у Вовчанську чотирьох українських військових – прокуратура

Російські окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у Вовчанську чотирьох українських військових. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Фільчаков зазначив, що чим раніше починаються розслідування і збір доказів, тим більше шансів на успішне судове переслідування. Важливо зафіксувати факти злочинів, свідчення жертв і свідків, поки ці матеріали є доступними і точними.

За його словами, варто розуміти, що розслідування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності винних є основою забезпечення справедливості для жертв війни. Це дає надію постраждалим та їхнім сім'ям, що винні будуть покарані.

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"На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ. Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - наголосив Фільчаков.

Фільчаков повідомив, що приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

"Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні, - додав Фільчаков.

Він зазначив, що це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Доповнення

4 жовтня в ОГП повідомляли, що наразі відомо, що російські окупанти стратили 93 українських військових саме на полі бою. 80% цих страт відбулися в цьому році. Це свідчить про серйозне збільшення таких випадків.