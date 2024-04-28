россияне дважды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину: есть разрушения

российские войска сегодня ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Дважды за день противник бил по Никопольщине. Применял тяжелую артиллерию. В Никополе вражескими снарядами повреждены 5 частных домов и 3 хозяйственные постройки - написал Лысак в Telegram.

По его словам, также были атакованы территории в Покровской сельской общине. Последствия ударов еще выясняются

Также Лысак сообщил, что люди во время этих вражеских атак не пострадали.

Несмотря на сирены в других районах Днепропетровщины было тихо, добавил глава ОВА.

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