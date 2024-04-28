росіяни двічі за день обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину: є руйнування
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодивши 5 приватних будинків і 3 господарські будівлі, але обійшлося без жертв.
російські війська сьогодні вдарили із важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Обійшлось без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію. У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди
За його словами, також були атаковані території у Покровській сільській громаді. Наслідки ударів ще з'ясовуються
Також Лисак повідомив, що люди під час цих ворожих атак не постраждали.
Попри сирени в інших районах Дніпропетровщини було тихо, додав очільник ОВА.
росіяни атакували промисловий обʼєкт у Запоріжжі - ОВА 28.04.24, 15:58 • 88648 переглядiв