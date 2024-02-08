Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

Армия рф сегодня дважды нанесла ракетные удары по Авдеевке Донецкой области. В результате вражеских атак погибла пожилая женщина. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Еще 1 человек погиб от рук россиян в Авдеевке. Сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары - погибла 72-летняя женщина, повреждены 2 дома - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, в Авдеевке до сих пор остаются более 900 жителей. "Каждый из них ежедневно подвергает себя смертельной опасности", - указал глава ОВА.

Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки