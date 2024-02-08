Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  79254 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  103716 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  108978 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  137859 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  154618 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  182852 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  234041 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252203 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233590 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252790 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла в Авдеевке Донецкой области после того, как россия осуществила два ракетных обстрела города.

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Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина

Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец

Украина не признает незаконных приговоров, вынесенных украинским военнопленным в России, и работает над защитой их прав и возвращением из плена.

Война •   •  11930 просмотра
Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец

Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды

Киев побил температурные рекорды 7 февраля - самый теплый день за всю историю наблюдений, а среднесуточная температура воздуха, по оценкам климатологов, соответствовала 1 апреля.

Киев •   •  8742 просмотра
Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды

Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий

Украинские специалисты используют дроны для обследования морских акваторий и выявления магнитных аномалий, которые могут свидетельствовать о наличии подводных взрывных устройств, в рамках мероприятий по разминированию.

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Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий

Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность постоянными усилиями россии, направленными на подрыв европейской демократии через вмешательство и дезинформацию.

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Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию

Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наложить санкции на российского пропагандиста Дмитрия Киселева за распространение кремлевской пропаганды, оправдывающей вторжение россии в Украину.

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Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву

Киево-Печерской лавре официально выделили землю: не была оформлена более 30 лет

Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" предоставили в постоянное пользование земельные участки, на которых расположены объекты всемирного наследия, после более чем 30 лет без такого решения.

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Киево-Печерской лавре официально выделили землю: не была оформлена более 30 лет

россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

58-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Ромашково в Херсонской области, снаряд попал во двор его дома.

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россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

За первый месяц года Гостаможслужба выявила 730 нарушений таможенных правил

В течение января 2024 года выявлено 730 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму более 2,1 млрд грн.

Криминал и ЧП •   •  8648 просмотра
За первый месяц года Гостаможслужба выявила 730 нарушений таможенных правил

В 2023 году в Украине было зафиксировано более 2 500 киберинцидентов

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации в Украине обработала более 2 500 киберинцидентов в 2023 году, что на 16% больше, чем в предыдущем году, причем больше всего пострадали правительство, местные органы власти и сектор безопасности.

Общество •   •  12574 просмотра
В 2023 году в Украине было зафиксировано более 2 500 киберинцидентов