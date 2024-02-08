росіяни двічі вдарили ракетами по Авдіївці на Донеччині: загинула літня жінка

Армія рф сьогодні двічі завдала ракетних ударів по Авдіївці Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула літня жінка. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки - написав Філашкін у соцмережах.

За його словами, в Авдіївці досі залишаються понад 900 жителів. "Кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку", - вказав голова ОВА.

Чотири з восьми ракет, випущених по Селидовому, за попередніми даними, зроблені у КНДР: прокурори зібрали уламки