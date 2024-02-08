росіяни двічі вдарили ракетами по Авдіївці на Донеччині: загинула літня жінка
Київ • УНН
Літня жінка загинула в Авдіївці Донецької області після того, як росія здійснила два ракетних обстріли міста.
Армія рф сьогодні двічі завдала ракетних ударів по Авдіївці Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула літня жінка. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки
За його словами, в Авдіївці досі залишаються понад 900 жителів. "Кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку", - вказав голова ОВА.
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