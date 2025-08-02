Россияне атаковали Запорожский район: повреждены школа и амбулатория, двое раненых

В результате удара РФ по одному из сел Запорожского района ранения получили два человека, повреждено до 100 частных домов, школа и амбулатория. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Россияне атаковали одно из сел Запорожского района. Ранены два человека - госпитализированы с травмами. Повреждены до 100 частных домов: выбиты окна, изуродованы крыши и двери. В результате удара произошло возгорание дома, хозяйственных построек и прилегающей территории. Чрезвычайники пожар уже локализовали. Разрушениям подверглись и школа, и амбулатория", - сообщил Федоров.

По его словам, "66-летний мужчина и 60-летняя женщина госпитализированы в результате вражеской атаки на Запорожский район".

"Состояние мужчины тяжелое. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - указал глава ОВА.

Напомним

В ночь на 2 августа россияне атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере три человека, разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.