росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені та руйнування

У ніч проти 2 серпня росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів постраждали щонайменше троє людей, зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, очільник ДОР Микола Лукаш, передає УНН.

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За інформацією очільника ОВА, у Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок російського удару постраждав 30-річний чоловік. Було знищено господарську споруду, пошкоджено адміністративну будівлю, чотири приватні будинки та автомобіль.

У Межівській громаді поранення дістали ще двоє людей. Окрім того, пошкоджено дві приватні оселі та авто.

До пізнього вечора і на ранок російські війська били по Нікопольщині.

"Цілили по райцентру артилерією та безпілотниками. Сталася пожежа, вогнем знищені дві господарські споруди, пошкоджені два багатоквартирні будинки, приватна оселя, господарська споруда, два авто та лінія електропередачі", - написав Микола Лукаш у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

За добу з 1 на 2 серпня російські війська здійснили 579 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 60 повідомлень про руйнування квартир та будинків.

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