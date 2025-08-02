Майже 600 ударів за добу: росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

російська армія за добу здійснила майже 600 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова

Упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Малинівці та Білогірʼю, а 401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 17 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку та Чарівне, а 155 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 60 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо

Кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровської та Запорізької областей значно зросла у липні. Це пов'язано з наближенням лінії фронту, основні напрямки евакуації – захід України.