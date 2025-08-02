Почти 600 ударов за сутки: россияне обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области

российская армия за сутки совершила почти 600 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова

В течение суток оккупанты нанесли 579 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Малиновке и Белогорью, а 401 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новопавловку, Малую Токмачку и Чаривное.

Также 17 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривное, а 155 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Кроме того, поступило 60 сообщений о разрушении квартир, частных домов и хозяйственных построек.

Напомним

Количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской и Запорожской областей значительно возросло в июле. Это связано с приближением линии фронта, основные направления эвакуации – запад Украины.