Почти 600 ударов за сутки: россияне обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
российские войска нанесли 579 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 60 сообщений о разрушениях квартир и домов.
российская армия за сутки совершила почти 600 обстрелов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова
В течение суток оккупанты нанесли 579 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области
По словам Федорова, войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Малиновке и Белогорью, а 401 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новопавловку, Малую Токмачку и Чаривное.
Также 17 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривное, а 155 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Кроме того, поступило 60 сообщений о разрушении квартир, частных домов и хозяйственных построек.
Напомним
Количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской и Запорожской областей значительно возросло в июле. Это связано с приближением линии фронта, основные направления эвакуации – запад Украины.