Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые и разрушения

В ночь на 2 августа россияне атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере три человека, разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава ДОР Николай Лукаш, передает УНН.

Детали

По информации главы ОВА, в Васильковской общине Синельниковского района в результате российского удара пострадал 30-летний мужчина. Было уничтожено хозяйственное сооружение, повреждено административное здание, четыре частных дома и автомобиль.

В Межевской общине ранения получили еще два человека. Кроме того, повреждены два частных дома и авто.

До позднего вечера и на утро российские войска били по Никопольщине.

"Целили по райцентру артиллерией и беспилотниками. Произошел пожар, огнем уничтожены два хозяйственных сооружения, повреждены два многоквартирных дома, частный дом, хозяйственное сооружение, два авто и линия электропередачи", - написал Николай Лукаш в своем Telegram-канале.

Напомним

За сутки с 1 на 2 августа российские войска совершили 579 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 60 сообщений о разрушении квартир и домов.

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