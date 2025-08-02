росіяни атакували Запорізький район: пошкоджено школу та амбулаторію, двоє поранених
Київ • УНН
Внаслідок удару по Запорізькому району двоє людей поранені, пошкоджено до 100 будинків, школу та амбулаторію. Чоловік у тяжкому стані, жінка – середньої тяжкості.
Унаслідок удару рф по одному із сіл Запорізького району поранень зазнали двоє людей, пошкоджено до 100 приватних будинків, школа та амбулаторія. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу у Telegram, пише УНН.
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"росіяни атакували одне з сіл Запорізького району. Поранені двоє людей - госпіталізовані з травмами. Пошкоджені до 100 приватних будинків: вибиті вікна, понівечені дахи та двері. Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд та прилеглої території. Надзвичайники пожежу вже локалізували. Руйнувань зазнали й школа та амбулаторія", - повідомив Федоров.
З його слів, "66-річний чоловік та 60-річна жінка ушпиталені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район".
"Стан чоловіка тяжкий. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога", - вказав голова ОВА.
Нагадаємо
У ніч проти 2 серпня росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів постраждали щонайменше троє людей, зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.