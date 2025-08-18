россияне атаковали Запорожье: цель - критическая инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по Запорожью, пытаясь поразить критическую инфраструктуру города. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Российские войска утром нанесли удары по Запорожью, пытаясь попасть по критической инфраструктуре города, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города. Относительно пострадавших и разрушений - позже. Информация устанавливается. Тревога в области продолжается. Оставайтесь в безопасных местах
Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения
Перед этим глава ОВА сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога, и взрывах и повторных взрывах в Запорожской области.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки один ребенок погиб, еще 2 детей и 4 взрослых ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. В течение суток оккупанты нанесли 502 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и авто.