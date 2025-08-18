россияне атаковали Запорожье: цель - критическая инфраструктура

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 5204 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 22563 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 43506 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 82506 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 135567 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 87766 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 85171 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67437 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55118 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248541 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.2м/с
60%
747мм
Популярные новости
Враг обстрелял жилой район Харькова: есть пострадавшие17 августа, 20:28 • 8430 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01 • 26160 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей02:03 • 5468 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре02:08 • 10945 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 9820 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 82508 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 376863 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 326856 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 329917 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 336198 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 31119 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 26626 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 62307 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 51259 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180251 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Бильд
Крылатая ракета
Футбол

россияне атаковали Запорожье: цель - критическая инфраструктура

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Российские войска нанесли удары по Запорожью, пытаясь поразить критическую инфраструктуру города. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

россияне атаковали Запорожье: цель - критическая инфраструктура

Российские войска утром нанесли удары по Запорожью, пытаясь попасть по критической инфраструктуре города, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города. Относительно пострадавших и разрушений - позже. Информация устанавливается. Тревога в области продолжается. Оставайтесь в безопасных местах

- написал Федоров.

Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения

- указал глава ОВА.

Перед этим глава ОВА сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога, и взрывах и повторных взрывах в Запорожской области.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки один ребенок погиб, еще 2 детей и 4 взрослых ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. В течение суток оккупанты нанесли 502 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и авто.

Юлия Шрамко

Война
Зенитная война
Х-47М2 "Кинжал"
Иван Федоров
9К720 Искандер
Украина
Запорожье