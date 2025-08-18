росіяни атакували Запоріжжя: ціль - критична інфраструктура

$41.450.00
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 23505 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 44285 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 83855 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 136303 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88055 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85443 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67531 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55189 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248564 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 26707 перегляди
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 4542 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 6302 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 11425 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 10391 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 83819 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 377500 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 327419 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 330452 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 336721 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 31376 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 26849 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 62531 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 51454 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 119330 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
Fox News
Financial Times

росіяни атакували Запоріжжя: ціль - критична інфраструктура

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Російські війська завдали ударів по Запоріжжю, намагаючись вразити критичну інфраструктуру міста. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

росіяни атакували Запоріжжя: ціль - критична інфраструктура

Російські війська вранці завдали ударів по Запоріжжю, намагаючись поцілили по критичній інфраструктурі міста, попередньо, є постраждалі, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Щодо постраждалих та руйнувань - пізніше. Інформація встановлюється. Тривога в області продовжується. Залишайтесь в безпечних місцях

- написав Федоров.

Попередньо, є постраждалі. До медиків продовжують надходити повідомлення

- зазначив голова ОВА.

Перед цим голова ОВА повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу і вибухи та повторні вибухи у Запорізькій області.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби одна дитина загинула, ще 2 дітей та 4 дорослих поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 502 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та авто.

Юлія Шрамко

Війна
Протиповітряна оборона
Х-47М2 «Кинджал»
Іван Федоров
Іскандер (ОТРК)
Україна
Запоріжжя