росіяни атакували Запоріжжя: ціль - критична інфраструктура
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів по Запоріжжю, намагаючись вразити критичну інфраструктуру міста. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
Російські війська вранці завдали ударів по Запоріжжю, намагаючись поцілили по критичній інфраструктурі міста, попередньо, є постраждалі, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Щодо постраждалих та руйнувань - пізніше. Інформація встановлюється. Тривога в області продовжується. Залишайтесь в безпечних місцях
Попередньо, є постраждалі. До медиків продовжують надходити повідомлення
Перед цим голова ОВА повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу і вибухи та повторні вибухи у Запорізькій області.
Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби одна дитина загинула, ще 2 дітей та 4 дорослих поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 502 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та авто.