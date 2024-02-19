россияне атаковали с БПЛА "Пункт несокрушимости" в поселке на Херсонщине
Киев • УНН
Российские войска атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области с помощью беспилотника.
Армия рф сегодня, 19 февраля, атаковала с ударного беспилотника "Пункт несокрушимости" в одном из поселков Новоалександровской громады Херсонской области. Кроме того, враг с БПЛА ударил по Бериславу, есть пострадавший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
российские войска атаковали "Пункт несокрушимости" в одном из сел Новоалександровской громады. На здание сбросили взрывной предмет с беспилотника. Пострадавших среди местных жителей нет
Как определяется, из-за вражеской атаки в помещении выбило стекла, двери, а также повреждена крыша.
Дополнение
Также с беспилотника били и по Бериславу. 40-летний мужчина получил ранение ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Состояние пострадавшего - удовлетворительное, указали в ОВА.
По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА19 февраля 2024, 06:19 • 31817 просмотров
россияне атаковали с БПЛА "Пункт несокрушимости" в поселке на Херсонщине
Российские войска атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области с помощью беспилотника.
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