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россияне атаковали с БПЛА "Пункт несокрушимости" в поселке на Херсонщине

россияне атаковали с БПЛА "Пункт несокрушимости" в поселке на Херсонщине

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:12  •  12039 просмотра

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Российские войска атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области с помощью беспилотника.

Армия рф сегодня, 19 февраля, атаковала с ударного беспилотника "Пункт несокрушимости" в одном из поселков Новоалександровской громады Херсонской области. Кроме того, враг с БПЛА ударил по Бериславу, есть пострадавший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.  

российские войска атаковали "Пункт несокрушимости" в одном из сел Новоалександровской громады. На здание сбросили взрывной предмет с беспилотника.  Пострадавших среди местных жителей нет

- говорится в сообщении ОВА.

Как определяется, из-за вражеской атаки в помещении выбило стекла, двери, а также повреждена крыша. 

Дополнение 

Также с беспилотника били и по Бериславу. 40-летний мужчина получил ранение ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Состояние пострадавшего - удовлетворительное, указали в ОВА.

По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА19 февраля 2024, 06:19 • 31817 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон
росіяни атакували з БПЛА "Пункт незламності" в селищі на Херсонщині
Russians attacked the "Point of Invincibility" in a village in Kherson region with a UAV
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